Família é resgatada em cachoeira após enviar pedido de socorro em garrafa

Uma família que passava o fim de semana na Califórnia (EUA), acabou presa no topo de uma cachoeira de 10 metros de altura no Arroyo Seco Canyon. O homem conhecia o local e há sete anos seguia a mesma rota que fez com a família. Whitson disse ao jornal Washington Post que sempre usava uma corda para descer a cachoeira, mas, desta vez, a corda não estava mais lá. Foi então que lhe ocorreu a ideia de um pedido de socorro. Ele escreveu uma mensagem de SOS em um pedido de bar que sua namorada levou para manter a pontuação em um jogo de cartas. "Estamos presos na cachoeira. Obtenha ajuda, por favor", declarava o bilhete, que foi colocado em uma garrafa verde de água. Além disso, esculpiu a palavra "HELP" na garrafa e a arremessou pela cachoeira. Alguns caminhantes encontraram a mensagem flutuando, e a equipe de resgate encontrou a família por volta da meia-noite de 15 de junho, poucas horas depois de a mensagem ser achada.