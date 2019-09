Nova embaixadora dos EUA na ONU assume nove meses após saída de Nikki

A embaixadora americana Kelly Craft assumiu seu cargo nas Nações Unidas, nesta quinta-feira (12), nove meses depois da saída de Nikki Haley.

Kelly Craft, de 57 anos, atuava como embaixadora no Canadá, onde participou das negociações para um novo acordo comercial entre este país, México e Estados Unidos.

A diplomata passou sem falar com os jornalistas na sede da ONU, em Nova York, negando-se a responder perguntas. Seguiu para uma reunião com o secretário-geral da organização, António Guterres.

Haley surgiu como uma voz forte da política externa americana sob o governo do presidente Donald Trump. Depois de sua renúncia, no final do ano passado, o cargo foi ocupado por seu número dois, o embaixador Jonathan Cohen.

Kelly é casada com Joe Craft, presidente-executivo de uma companhia de carvão, que contribuiu com doações e arrecadou recursos para a campanha de Trump em 2016, assim como para as celebrações da posse do republicano.

Durante uma audiência de confirmação do Senado em junho, ela se comprometeu a não ser um obstáculo para a diplomacia sobre o clima e disse que vai se abster nas discussões relacionadas ao carvão.

Espera-se que a Assembleia Geral anual da ONU se inicie em 23 de setembro com uma cúpula sobre mudança climática com líderes mundiais.

Os Estados Unidos são o principal contribuinte financeiro das Nações Unidas, pagando 25% dos custos das operações de manutenção de paz e 22% de seus gastos operacionais.