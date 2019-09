Na Argentina, manifestantes pedem decreto de 'emergência alimentar'

Milhares de manifestantes tomaram nesta quarta-feira, 11, a Avenida 9 de Julho, a principal de Buenos Aires, para pedir um decreto de "emergência alimentar" na Argentina, que enfrenta uma dura crise econômica em meio à campanha para as eleições presidenciais de 27 de outubro. Militantes de movimentos sociais anunciaram que acamparão na avenida e organizarão protestos diante da Casa Rosada, sede da Presidência. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.