Irã desrespeita de novo acordo nuclear internacional

O governo do Irã afirmou nesta quinta-feira que abandonará restrições à pesquisa nuclear estabelecida no acordo internacional de 2015, em mais uma violação à iniciativa que aumenta o risco de seu fim. O episódio ocorre enquanto países da Europa buscam salvar o acordo com alívio a sanções contra Teerã.



A decisão iraniana ocorre após o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parece ter minimizado esforços da França para que o Irã possa ter acesso a US$ 15 bilhões em troca de cumprimento integral do acordo nuclear.



O fim dos limites à pesquisa é mais um passo na gradual retirada de Teerã do acordo, enquanto o país persa ainda deixa uma porta aberta para a diplomacia. As medidas adotadas até aqui são rapidamente reversíveis e não significam mudança substancial na sua capacidade de produzir uma arma nuclear no curto prazo. A notícia, de qualquer modo, é mais um elemento nas tensões já elevadas entre o Irã e Washington nos últimos meses, após uma série de incidentes, entre eles ataques contra navios comerciais no Golfo Pérsico. Fonte: Dow Jones Newswires.