Comunicado do Business Wire :H3 Dynamics

H3 Dynamics fechou parceria com a EPH Engineering, uma empresa com sede em Curitiba, no Brasil, e especializada em projetos de energia hidrelétrica, inspeções de barragens e planos de segurança, para lançar uma solução de instalação completa para a inspeção de barragens, que combina a avaliação dos danos habilitada por IA e drones HYCOPTER com célula a combustível e com capacidade para voos de 3,5 horas de cada vez.

Com mais de 5.000 barragens submetidas ao Plano de Segurança de Barragens do Brasil e dois incidentes recentes de colapso, causando mais de 300 mortes e grandes danos ambientais, as autoridades brasileiras reforçaram os requisitos de inspeção e manutenção no país.

"Muitos relatórios de acidentes mostram que os problemas não foram detectados por instrumentação, mas sim por observação visual. Os drones podem ajudar, mas devido às grandes dimensões destas estruturas, precisamos de tempos de voo muito mais longos", explicou Carlos Eduardo Cavaco Gomes, diretor da EPH Engenharia.

Algumas das barragens são tão grandes, que exigiriam meses de voo com drones movidos a bateria para fazer a varredura completa de suas superfícies. Os novos drones HYCOPTER com célula a combustível podem fazer seis vezes mais varreduras da área de superfície, tornando as inspeções de barragens em grande escala mais rápidas de serem concluídas.

Projetado em Austin, Texas, o drone HYCOPTER com célula a combustível também é equipado com um novo software de aquisição de dados, testado com sucesso no mês passado em uma usina hidrelétrica da COPEL no Brasil.

Os dados coletados pelo HYCOPTER vinculam-se ao H3 Zoom.AI, uma nova plataforma de inspeção assistida por IA, idealizada para acelerar os processos de validação dos especialistas. Muitos tipos de defeitos podem ser agora relatados pelo mecanismo de aprendizagem de máquina da H3 Dynamics. "Podemos melhorar agora a área de cobertura, agilidade, escalabilidade, frequência e qualidade das inspeções visuais das barragens", disse Cavaco Gomes.

A H3 Dynamics já implantou sua solução de IA em mais de 150 prédios altos e complexos em Cingapura. Considerando-se as semelhanças em materiais e estruturas, o conhecimento acumulado agora também pode ser aplicado às barragens.

Além disso, a H3 Dynamics também planeja instalar uma rede de estações de drones DBX de emergência em instalações de alto risco para oferecer assistência de resgate, em caso de desastres. As estações de drones DBX foram projetadas para implantação em ambientes remotos e fora da rede, onde várias destas instalações estão localizadas.

As 91.000 barragens nos Estados Unidos também são uma preocupação de segurança de alto custo. O custo de reabilitação das barragens, que apresentam perigo de morte, é estimado em US$ 45 bilhões, e o custo para se consertar aquelas que precisam de reparos chega a quase US$ 71 bilhões.

