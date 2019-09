YouTube remove 100 mil vídeos com discurso de ódio e encerra 17 mil canais

(foto: NICOLAS ASFOURI)

de suaNos últimos anos, a empresa investiu em esforços para cumprir as responsabilidades de umaO trabalho é dividido em quatro princípios:. É graças a este trabalho, que nos últimos 18 meses, as visitas a vídeos que foram posteriormente eliminados por violar políticas da plataforma foram reduzidos em 80%.“Nossa atualização sobre discurso derepresentou uma mudança fundamental em nossas. Passamos vários meses desenvolvendo essa política e trabalhando com nossas equipes para criar as ferramentas e estabelecer o treinamento necessário para garantir a conformidade.” confirma oem nota publicada.Além de discursos de ódio, o Youtube também trabalha no combate deO desenvolvimento daque detecta conteúdo que potencialmente viola as políticas da plataforma foi aumentado em 2017. Segundo a Google: “Mais de 87% dos 9 milhões de vídeos excluídos no segundo trimestre de 2019 foram detectados pela primeira vez por nossos sistemas automáticos”.Para quem tiver curiosidade, oatualizou o relatório deque é um estudo que fornece mais detalhes sobre a quantidade de conteúdo que eles removem da. Eles garantem que após a“O Youtube está mais rápido do que nunca".



