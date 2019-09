Margaret Atwood e Salman Rushdie finalistas do Booker Prize

Dois autores que já venceram o prêmio, Margaret Atwood e Salman Rushdie, estão entre os finalistas do Man Booker Prize de ficção em língua inglesa, que terá o vencedor anunciado em outubro.

Atwood, canadense, foi indicada por "The Testaments", sequência de "The Handmaid's Tale" (O Conto da Aia), que virou uma série de televisão de sucesso em 2017. Ela venceu o Man Booker Prize em 2000, por "O Assassino Cego".

Rushdie, que disputa o prêmio por "Quichotte", venceu o Man Booker Prize em 1981, por "Os Filhos da Meia-Noite".

Os outros finalistas são o autor nigeriano Chigozie Obioma ("An Orchestra of Minorities"), a anglo-americana Lucy Ellmann ("Ducks, Newburyport"), o anglo-nigeriana Bernardine Evaristo ("Girl, Woman, Other") e a turca Elif Shafak ("10 Minutes 38 Seconds in This Strange World").