Cruz Vermelha teme mais de 100 mortes em ataque da coalizão no Iêmen

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) teme que um ataque da coalizão liderada pela Arábia Saudita contra um centro de detenção no sul de Sanaa, capital do Iêmen, controlada pelos rebeldes, teria provocado mais de 100 mortes.

"Nós avaliamos que mais de 100 pessoas morreram no ataque", declarou Franz Rauchenstein, que dirige o escritório do CICV no Iêmen.

As equipes de emergência continuam trabalhando intensamente, mas as possibilidades de encontrar sobreviventes sob os escombros são "muito pequenas".