Furacão Dorian muda de rumo, ganha força e passa à categoria 4

Depois de passar pelas Bahamas, o furacão Dorian mudou de rumo um pouco neste sábado, partindo para a Carolina do Norte e Carolina do Sul em vez da Flórida, que estaria parcialmente fora de perigo.

Além da nova rota, o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, pela sigla em inglês) informou também que o Dorian atingiu uma categoria extremamente perigosa, categoria 4.

O NHC aponta que o furacão seguirá avançando para o oeste durante o fim de semana e deve seguir depois para o norte, em direção à Carolina do Sul e Carolina do Norte, a medida que se aproxima da costa leste da Flórida na segunda-feira.

O primeiro ministro das Bahamas, Hubert Minnis, alertou os moradores do noroeste do país a abandonar a região por conta dos perigos e os riscos de mortes que o fenômeno natural pode provocar quando atingir o país no domingo, segundo previsão do NHC.

De acordo com o centro, os ventos intensificaram e chegam a 220 km por hora.

- "Um grande perigo" -

Como a rota das tempestades ainda é incerta, os moradores da região costeira da Flórida não foram orientados a sair, mas receberam comida, água e outros suprimentos, preparando-se para fugir de suas casas.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, também alertou a população na sexta-feira para se preparar para um "evento de vários dias".

"Estamos prevendo um grande número de inundações", disse DeSantis. "Pedimos a todos habitantes da Flórida que armazenem alimentos, remédios e água para os próximos sete dias".

A Guarda Nacional da Flórida disse que cerca de dois mil membros do serviço foram mobilizados e outros dois mil serão enviados no sábado.

- "Muito difícil de prever" -

O presidente Donald Trump, que proprietário de um clube de golfe localizado em Palm Beach, na Flórida, disse que Dorian "parecia um monstro absoluto" e cancelou uma viagem à Polônia para se concentrar nos preparativos para a tempestade.

"É um dos maiores e mais fortes (e realmente grande) que vimos em décadas. Tomem cuidado!", escreveu.

Trump declarou estado de emergência na Flórida autorizando assistência federal para complementar os esforços estaduais e locais.

A Geórgia, outro estado do sudeste que pode estar no caminho da tormenta, declarou estado de emergência para 12 condados.

O governador Brian Kemp disse que a tempestade "tem o potencial para produzir impactos catastróficos nos cidadãos" em toda a costa sudeste do país.

"Quero pedir a nossos cidadãos que fiquem prontos para se mobilizar muito rapidamente" disse em uma coletiva de imprensa. "Ainda não sabemos muito sobre a trajetória da tempestade".

A Guarda Costeira informou que embarcações comerciais que navegam pelo oceano devem fazer planos para deixar o porto do sul da Flórida.

Varias escolas cancelaram as aulas até a terça-feira, enquanto a administração do Aeroporto Internacional de Orlando divulgou que vai para suas atividades por volta das 2H00 (03H00 GMT) da segunda-feira "por precaução". Orlando é o principal aeroporto para os parques da Disney.