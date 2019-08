Comunicado do Business Wire :Andersen Tax

Ao atingir um marco em sua expansão pela África, a Andersen Global anunciou hoje que iniciou um acordo de colaboração com a ATax Advisors Limited (ATax), uma importante empresa de consultoria corporativa e fiscal em Maurício, o 15o país africano que passa a contar com a presença da organização.

A ATax, cuja sede fica na pequena nação insular a leste da África, presta serviços variados como contabilidade, folha de pagamentos, tributos, terceirização e consultoria administrativa há 15 anos. A empresa atende clientes internacionais com negócios em todo o mundo, mas possui conhecimento específico dos mercados africanos e asiáticos, uma vez que Maurício é conhecido como entrada para Índia, Ásia e a própria África.

Ben Lim, um dos fundadores da ATax, e sua equipe possuem ampla experiência em diversos setores como industrial, têxtil e vestuário, construção e reforma de imóveis, médico e farmacêutico, automotivo e peças para veículos automotores, agricultura, atacado e varejo de bens de consumo, turismo e hospitalidade, educação, terceirização de processos de negócios (Business Process Outsourcing, BPO), despacho alfandegário e agenciamento de carga, joalheria, jogos de azar, restaurantes, varejo e gestão de eventos. A equipe de Maurício tem grande conhecimento sobre planejamento tributário internacional. Além disso, a ATax faz parte do Instituto dos Contadores Públicos de Maurício.

"Investimos muito tempo e esforço para construir uma empresa com o foco em oferecer os melhores serviços e tratar os clientes como se fossem da nossa própria família. Devido a esses valores simples e nosso empenho, conseguimos crescer em tamanho e reputação", afirmou Ben. "Não vemos a hora de a empresa dar esse novo passo e colaborar no mundo inteiro com esse grupo de parceiros que pensam como nós."

"Os profissionais da ATax são uma equipe diferenciada em Maurício, e percebemos muitas oportunidades nessa colaboração. Ben tem raízes na família Andersen e, portanto, valores como transparência, perfeição e liderança estão arraigados nele", declarou Mark Vorsatz, Presidente do Conselho da Andersen Global e Diretor executivo da Andersen Tax LLC. "Nosso fôlego na região é grande e teremos ao nosso lado os melhores parceiros para nos ajudar nesse importante mercado da África."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, a Andersen Global conta hoje com mais de 4.500 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 148 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

