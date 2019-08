Oceanos a um passo de virar um pesadelo para humanidade

A desestabilização dos oceanos e das zonas geladas do planeta pela mudança climática terá graves efeitos para a humanidade, com centenas de milhões de deslocados, afirma um rascunho de um relatório crucial da ONU obtido pela AFP.

O aumento do nível do mas poderia provocar 280 milhões de deslocados se a temperatura no mundo aumentar 2 ºC em comparação com a era pré-industrial, afirma o rascunho do relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).

Além disso, os ciclones poderiam virar um fenômeno corrente a partir de 2050 em muitas megacidade, e entre 30 e 99% da superfície do permafrost poderia derreter até 2100 ao ritmo atual de aquecimento.