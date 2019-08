Comunicado do Business Wire :YOOZOO Games

A YOOZOO Games está lançando o próximo jogo RPG para dispositivos móveis, o Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac(Saint Seiya: Despertar - Cavaleiros do Zodíaco) ao lado do desenvolvedor Tencent e do renomado artista de mangá e escritor japonês Masami Kurumada. Como escritor e ilustrador famoso por seu trabalho em mangás de combate, o Saint Seiya é uma das séries de mangá mais amadas de Masami Kurumada.

Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiacé um jogo repleto de ação, visualmente imersivo e que apresenta fantásticos gráficos 3D. Os fãs da série original se lembrarão dos guerreiros místicos conhecidos como os Cavaleiros - que juraram defender Athena em sua batalha contra outros deuses do Olimpo que desejam dominar a terra. Ao jogar como um dos Cavaleiros, e ao longo das linhas dos quadrinhos originais, os jogadores devem travar combate para progredir no jogo.

O estilo artístico do jogo reflete perfeitamente o estilo clássico de Kurumada, com os personagens, cenas e habilidades de luta sendo um reflexo de tudo dos quadrinhos originais. Há também centenas de lutadores dos quais escolher, o que oferece aos jogadores a opção de personalizar a sua equipe e estratégia. O jogo conta com a colaboração de alguns dos melhores dubladores do Japão, incluindo Jun Fukuyama (voz de Lelouch em Code Geass) e Yuki Kaji (Eren Yeager em Attack on Titan), completando um pacote dedicado a fazer justiça ao original.

