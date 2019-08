EUA aprovam venda de mísseis antibalísticos ao Japão por 3,3 bilhões de dólares

Washington aprovou nesta terça-feira a venda ao Japão de mísseis balísticos por 3,3 bilhões de dólares, após uma série de novos testes de armas realizados pela Coreia do Norte que podem ameaçar o aliado dos Estados Unidos.

O Japão comprará até 73 mísseis SM-3 Block IIA fabricados pela empresa Raytheon, projetados para ser disparados pelo sistema Aegis montado a bordo de um navio para interceptar mísseis balísticos, informou o Pentágono.

A venda ocorre em um momento em que a Coreia do Norte está expandindo suas capacidades ofensivas com mísseis, demonstrando nos últimos dois anos a capacidade de lançar mísseis balísticos de médio e longo alcance, com a possibilidade de incluir uma ogiva nuclear na ponta, que seria uma ameaça para o Japão e os Estados Unidos.

Neste mês de agosto, Pyongyang realizou sete testes com mísseis balísticos de curto alcance, e pelo menos um deles voou a uma distância capaz de atingir o Japão.

O Pentágono também aprovou novas vendas de armas para a Hungria, Coreia do Sul, Lituânia e Dinamarca, por um valor total de 943 milhões de dólares.

A Hungria comprará 180 mísseis avançados ar-ar de alcance médio AIM-120C-7, também fabricados pela Raytheon, enquanto a Dinamarca vai adquirir sistemas de sonar e sonoboias de baixa frequência da Lockheed Martin.