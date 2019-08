Comunicado do Business Wire :Algo Capital

Algo Capital, instituição financeira focada na aceleração do acesso, adoção e liquidez da Algo, a moeda digital nativa de blockchain da Algorand, anunciou hoje o fechamento do seu fundo Algo VC em US$ 200 milhões, superando a meta original da empresa de US$ 100 milhões. O fundo investirá em empresas líderes na categoria que estão trabalhando com base na plataforma de tecnologia da Algorand, e procura acelerar o uso e a aceitação da Algo como meio de pagamento.

É apoiado por uma série de investidores experientes da indústria financeira e de blockchain da América do Norte, América Latina, Ásia e Europa, incluindo Brainchild, NGC Ventures (o braço de risco de NEO Global), Arrington XRP Capital,Eterna Capital, GSR, Cognitive Blockchain, Rokk3r Inc, Wibson, 11-11 Ventures, DG Ventures, Winslow Strong, Invermaster, entre outros.

Fundada e liderada por David Garcia, veterano investidor em blockchain, Arul Murugan, empresário focado em VC, e Pablo Yabo, especialista em tecnologia de blockchain, a Algo Capital constrói produtos financeiros modernos para impulsionar a economia sem fronteiras da Algorand. Entidade independente separada da Algorand Foundation e da Algorand LLC, desenvolveu um protocolo verdadeiramente "proof-of-stake", com prova de participação, que é o primeiro do seu tipo capaz de suportar bilhões de usuários e transações em blockchain.

Como braço de risco da Algo Capital, o fundo Algo VC é baseado em uma estratégia de investimento de criação e captura de valor em todos os níveis de interesse tecnológico da Algorand: o protocolo blockchain, a infraestrutura e os aplicativos criados na Algorand. Além de deter um grande participação na Algos, o fundo investe em disruptivos emergentes com modelos de negócios comprovados, receita escalável e um caminho claro em direção à lucratividade. Entre as empresas do portfólio inicial estão:

-- Securitize - plataforma líder em emissão de tokens de segurança

-- Idex - líder em intercâmbio descentralizado

-- BlockDaemon - plataforma líder de infraestrutura de blockchain e orquestração de middleware

-- OTCXN - plataforma líder em intercâmbio institucional e de liquidação de custódia cruzada

Cada uma das empresas do portfólio está trabalhando estreitamente com a Algorand para alavancar sua plataforma para velocidade, segurança e desenvolvimento de recursos.

"Um dos principais componentes da tese de investimento da NGC Ventures é analisar o calibre das equipes de liderança, seja a excelência técnica, o rigor acadêmico ou a perspicácia nos negócios. Liderada por luminares em toda a tecnologia emergente, empreendedorismo e práticas de investimento, a Algo Capital tem talentos de classe mundial no comando, e estamos ansiosos para ver o sucesso de seu fundo Algo VC", disse o sócio-fundador da NGC Ventures, Roger Lim.

Em direção ao seu objetivo de acelerar o uso e a aceitação da Algo como meio de pagamento, todos os compromissos com o fundo Algo VC foram aceitos em Algos em vez de dólares americanos e a Algo é a moeda principal para todas as chamadas de capital. Além disso, uma parte dos investimentos de capital da empresa é composta de Algos, que permite às empresas do portfólio fazer uso da moeda digital como meio de pagamento dentro da rede Algorand.

Com um olho voltado ao crescimento contínuo do fundo Algo VC, a equipe da Algo Capital também está explorando joint-ventures com vários estúdios de riscos e aceleradores em todo o mundo. Cada um desses estúdios oferece suporte a centenas de startups em estágio inicial em todo o mundo e, por meio dessas parcerias, a Algo Capital trará mais investimentos a novos negócios baseados em blockchain na América do Norte, América Latina, Europa e Ásia.

"Nossa abordagem de investimento visa especificamente às empresas que estão criando os próximos grandes aplicativos de blockchain e soluções de infraestrutura ajudando, como resultado, a acelerar a adoção do blockchain e a trazer milhões de novos usuários para a rede da Algorand", disse o fundador e sócio da Algo Capital, Arul Murugan. "Assim é como a Algo Capital contribui para o crescimento e o investimento da economia sem fronteiras da Algorand e permite captar o máximo valor para investidores no fundo Algo VC."

Para mais informações sobre o fundo Algo VC, acesse https://algo.capital.

Sobre a Algo Capital

A Algo Capital é uma instituição financeira focada em impulsionar a economia sem fronteiras da Algorand. Liderado por uma equipe de investidores e empreendedores veteranos em blockchain, a Algo Capital desenvolve produtos financeiros que aceleram o acesso, adoção e liquidez da Algo, a moeda digital nativa de blockchain da Algorand.

Para mais informações, acesse https://algo.capital/.

