Mais de 300 imigrantes desembarcam em Malta

Depois de mais de dez dias à deriva, um acordo entre países da União Europeia permitiu o desembarque em Malta das 356 pessoas resgatadas pelo navio "Ocean Viking", o que representa um alívio para as organizações humanitárias SOS Mediterranée e Médicos Sem Fronteiras, já que os alimentos estavam acabando. Os imigrantes foram transferidos para uma embarcação do Exército de Malta. (Com agências internacionais)



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.