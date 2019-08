Merkel diz que Bolsonaro empenha 'forças significativas' no combate a incêndios

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou há pouco que o presidente Jair Bolsonaro está empenhando "forças significativas" para combater os incêndios na Amazônia. As declarações foram feitas após participação dela na cúpula de líderes do G7.



Merkel afirmou que a Alemanha e outros países vão conversar com o Brasil para apoiar o reflorestamento da Amazônia assim que os incêndios forem extintos. Ela disse ainda que ela e o presidente francês, Emmanuel Macron, vão oferecer "toda a potencial ajuda logística" na luta contra o fogo.



"É claro que é o território brasileiro, mas temos uma questão aqui das florestas tropicais que realmente são um tema global. O pulmão de toda a Terra está afetado e, portanto, precisamos encontrar soluções comuns", disse a chanceler alemã. Fonte: Associated Press.