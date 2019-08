Sete mortos em colisão de helicóptero e ultraleve em Maiorca

Sete pessoas, incluindo duas menores de idade, morreram neste domingo na ilha espanhola de Maiorca (Ilhas Baleares) quando um helicóptero e um avião de pequeno porte colidiram no ar, disseram as autoridades.

"Às 13h35 de hoje (08h35 de Brasília) houve um acidente aéreo entre um helicóptero e um ultraleve em Inca", no centro da ilha, informou o governo regional das Baleares em sua conta no Twitter.

Segundo explicou à AFP um porta-voz da polícia nacional, no ultraleve havia dois ocupantes e no helicóptero cinco: o piloto, um casal e seus dois filhos, ambos menores de idade.

O helicóptero era matriculado na Alemanha, "o que não significa que os ocupantes eram dessa nacionalidade", declarou o porta-voz da polícia, enfatizando que a investigação continua para determinar a identidade das vítimas.

O governo regional confirmou no Twitter que no helicóptero voavam cinco pessoas e no ultraleve "dois adultos espanhois".

"Não há sobreviventes", informou a Administração Pública do Executivo regional.

Contactada pela AFP, a Guarda Civil indicou que as causas do acidente estão sendo investigadas.

No Twitter, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, lamentou a tragédia e disse estar "acompanhando com preocupação as informações vindas de Inca",

"Minha solidariedade e carinho para as famílias das vítimas que perderam a vida neste trágico acidente", acrescentou.