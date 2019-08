Macron chega ao G-7 e faz apelo para que países ajudem a Amazônia

Em sua chegada para a cúpula do G-7, o presidente da França, Emmanuel Macron, fez um apelo para que todos os países ajudem o Brasil e outros países sul-americanos a combater os incêndios na floresta Amazônia.



Antes do início da cúpula, que começa neste sábado, Macron insistiu para que a floresta tropical esteja no topo da agenda da reunião.



Macron também pediu o fim das guerras comerciais que ele disse estarem tomando conta em todos os lugares. Pouco antes de Trump deixar os Estados Unidos, ele novamente ameaçou aplicar tarifas sobre os vinhos franceses em retaliação a uma medida francesa de tributar empresas de tecnologia.



Fonte: Associated Press