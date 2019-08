Poluição da água pode reduzir crescimento econômico em um terço, diz Banco Mundial

A água altamente poluída está reduzindo o crescimento econômico em até um terço em alguns países, disse um relatório do Banco Mundial nesta terça-feira, pedindo ação para combater os danos aos humanos e ao meio ambiente.

O relatório baseou-se no que o Banco Mundial disse ser o maior banco de dados já montado sobre a qualidade global da água, usando estações de monitoramento, dados de satélite e modelos de aprendizado de máquina.

"A água limpa é um fator-chave para o crescimento econômico. A deterioração da qualidade da água está atrasando o crescimento econômico, piorando as condições de saúde, reduzindo a produção de alimentos e exacerbando a pobreza em muitos países", disse o presidente do Grupo Banco Mundial, David Malpass.

O relatório constatou que quando a Demanda Bioquímica de Oxigênio - um índice do grau de poluição orgânica e um indicador da poluição global da água - ultrapassa 8 miligramas por litro, o crescimento do PIB nas regiões a jusante cai 0,83 pontos percentuais, cerca de um terço da taxa média de crescimento de 2,33% utilizada no estudo.

Isso se deve aos impactos sobre a saúde, a agricultura e os ecossistemas e é uma "indicação clara de que há com frequência compensações entre os benefícios da produção econômica e da qualidade ambiental e que as externalidades ... podem ser circulares", disse o relatório.

Um dos principais contribuintes para a má qualidade da água é o nitrogênio, essencial para a produção agrícola, mas que penetra nos rios e oceanos, onde cria hipóxia e zonas mortas, e no ar, onde forma o óxido nitroso, um gás de efeito estufa.

O relatório afirma que a exposição precoce das crianças aos nitratos afeta o crescimento e o desenvolvimento do cérebro, reduzindo sua saúde e potencial de ganho.

Para cada quilo adicional de fertilizante de nitrogênio por hectare, a produtividade pode subir até 5%, mas a desnutrição infantil aumenta em até 19% e os futuros rendimentos dos adultos caem em até 2% em comparação com aqueles não afetados.

E o aumento da salinidade como resultado de pressões provocadas pelo homem, como irrigação, escoamento de águas pluviais, lixiviação de fertilizantes e descarga de efluentes urbanos está reduzindo os rendimentos agrícolas.

O relatório estima que a quantidade de comida perdida para a água salina a cada ano é suficiente para alimentar 170 milhões de pessoas, o equivalente à população de Bangladesh.

Os autores dividiram suas recomendações em três áreas principais: campanhas de informação para aumentar a conscientização, esforços de prevenção para conter alguns dos piores problemas e investimentos para tratar a poluição uma vez ocorrida, com tecnologias mais modernas, como a osmose reversa, oferecendo novos caminhos.