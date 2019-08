Trump diz que EUA dialoga com funcionários de alto escalão da Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que o governo mantém diálogos "de muito alto nível" com autoridades da Venezuela, embora Washington não reconheça a legitimidade do presidente venezuelano Nicolás Maduro.

"Estamos em contato, estamos falando com vários representantes na Venezuela", disse Trump à imprensa, ao ser consultado sobre relatos de uma aproximação da Casa Branca e Diosdado Cabello, considerado o líder mais poderoso depois de Maduro.

"Estamos ajudando a Venezuela tanto quanto podemos. Nos mantemos à margem, mas estamos ajudando. Precisa de muita ajuda. Há 15 anos, era um dos países mais ricos, agora é um dos países mais pobres", afirmou o mandatário americano em declarações à margem da visita do presidente romeno, Klaus Iohannis.

"Não quero dizer quem, mas estamos falando de alguém de muito alto nível", acrescentou.

A agência americana Associated Press disse na segunda-feira, citando uma autoridade sênior dos EUA que não identificou, que Cabello se reuniu no mês passado em Caracas com uma pessoa em contato próximo com a administração Trump e que uma segunda reunião está sendo organizada.

De acordo com a reportagem, as comunicações secretas com Cabello, chefe da Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela, e outras autoridades venezuelanas buscam aumentar a pressão sobre o governo de Maduro.

Em uma coletiva de imprensa na segunda-feira, Cabello negou as informações, consideradas "uma mentira" e "uma enorme manipulação".