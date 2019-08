Liberação do petroleiro iraniano por Gibraltar foi lamentável

O secretário americano de Estado, Mike Pompeo, manifestou nesta segunda-feira sua frustração com a decisão "lamentável" da justiça do Reino Unido de liberar o petroleiro iraniano retido em Gibraltar.

A justiça do território britânico de ultramar rejeitou o pedido dos Estados Unidos de arresto do navio, que já partiu de Gibraltar para águas internacionais.

"É lamentável que este navio tenha sido liberado", disse Pompeo à Fox News sobre a decisão.

As autoridades de Gibraltar interceptaram em 4 de julho o navio-tanque "Grace 1", suspeitando que ele estivesse transportando petróleo bruto para a Síria, país sob embargo da UE.

Na última quinta-feira, o cargueiro foi autorizado a partir, depois de Teerã ter garantido que sua carga de 2,1 milhões de barris de petróleo bruto não seria levada para a Síria.

Neste período, os Estados Unidos entraram com várias ações judiciais para que o petroleiro fosse arrestado e o departamento de Justiça emitiu uma ordem neste sentido baseada nas sanções americanas contra o Irã.

Mas a justiça do "Rochedo" rejeitou as ações baseadas em sanções previstas por uma lei americana: "em virtude do direito europeu, Gibraltar não pode fornecer a assistência solicitada pelos Estados Unidos".