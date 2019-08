Estados dos EUA planejam investigar práticas de gigantes da Internet

Procuradores de diferentes estados americanos planejam investigar possíveis práticas monopolistas dos gigantes tecnológicos da Internet, revela o Wall Street Journal nesta segunda-feira.

A investigação se soma à que foi anunciada pelo Departamento de Justiça no mês passada, centrada na Alphabet (matriz da Google) e no Facebook.

O Departamento de Justiça vai avaliar as práticas das plataformas digitais, redes sociais, motores de busca e sites de comércio digital para determinar se eles impedem a concorrência e, em caso positivo, dar fim a essa prática.

De acordo com o Wall Street Journal, a iniciativa paralela de vários procuradores pode ser anunciada em setembro.

Em julho, procuradores de 12 estados, governados tanto por republicanos como por democratas, se reuniram com altos funcionários do Departamento de Justiça em Washington para abordar os problemas de falta de concorrência entre os grandes grupos digitais.

Depois dos encontros, porta-vozes dos serviços do procurador da Carolina do Norte, do Mississipi e do Texas expressaram sua preocupação com o possível comportamento monopolista das grandes companhias americanas da internet.