Diálogo do governo dos EUA sobre acordo de paz no Afeganistão avança

A Casa Branca disse nesta sexta-feira que houve avanços na elaboração de um acordo de paz no Afeganistão e que as negociações entre o presidente Donald Trump e seus principais assessores estão indo "muito bem".

O presidente americano recebeu em seu clube de Golf Bedminster, em Nova Jersey, os secretários de Estado, Mike Pompeo, Defesa, Mark Esper, assim como o general Joseph Dunford, chefe do Estado-Maior Conjunto.

Também estiveram presentes o assessor de segurança nacional John Bolton e o delegado dos Estados Unidos para as negociações de paz no Afeganistão, Zalmay Jalilzad.

"As discussões se concentram em nossas negociações atuais e em um eventual acordo de paz e de reconciliação entre os talibãs e o governo do Afeganistão. A reunião foi muito boa e as negociações estão avançando", disse o secretário de imprensa interino, Hogan Gidley, em um comunicado.