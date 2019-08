Colômbia inaugura maior túnel rodoviário da América Latina

A Colômbia inaugurou nesta quinta-feira o que apresentou como o túnel rodoviário mais longo da América Latina, com 8,2 quilômetros entre a cidade de Medellin ao Vale de San Nicolás, no noroeste do país.

"Esta é uma obra emblemática, uma obra que mostra o melhor da nossa engenharia, que revela o melhor da nossa capacidade criativa", declarou o presidente Iván Duque durante sua inauguração.

O Túnel do Oriente começou a ser construído em janeiro de 2015 e teve um custo final de 320 milhões de dólares, obtidos por meio de uma associação público-privada envolvendo o governo de Antioquia e a prefeitura de Medellin.

A construção integra um via de 24 km que inclui viadutos, pontes e outros túneis que encurtará em quase meia hora a viagem entre Medellin e o aeroporto internacional que atende a cidade.

O túnel rodoviário mais longo do mundo é o Laerdal, no oeste da Noruega, com 24,5 km entre Laerdal e Aurland.