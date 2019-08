Petróleo fecha com forte alta

Os preços do petróleo terminaram nesta terça-feira com uma alta significativa após o anúncio do governo dos Estados Unidos de adiar tarifas sobre produtos chineses importados.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro fechou a 61,30 dólares em Londres, alta de 2,73 dólares.

Em Nova York, o barril americano WTI para entrega em setembro fechou a 57,10 dólares, 2,17 dólares a mais que na véspera.

A aparente calma na frente sino-americana é uma "luz de esperança em um mercado que sofreu as tensões comerciais entre Washington e Pequim", segundo John Kilduff, corretor de matérias-primas para a Again Capital.

"As duas partes se afastaram do precipício do qual tinham perigosamente se aproximado", acrescentou o especialista.