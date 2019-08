Carro-bomba mata três funcionários da ONU na Líbia

Um carro-bomba explodiu neste sábado do lado de fora de um shopping center na cidade de Bengasi, Líbia, matando pelo menos três funcionários da Organização das Nações Unidas (ONU), afirmou um porta-voz do secretário-geral da ONU. O ataque aconteceu mesmo com os lados em guerra no país afirmando que aceitariam um cessar-fogo proposto pela ONU com o objetivo de paralisar o combate na capital Trípoli durante um feriado muçulmano.



O conselho municipal de Bengasi disse que o ataque teve como alvo um comboio para a Missão de Apoio da ONU na Líbia. O local do ataque está próximo dos escritórios da missão na Líbia. A explosão feriu nove pessoas, segundo funcionários da saúde que falaram sob condição de anonimato.