Forte terremoto de magnitude 6,6 é registrado no centro do Chile

Um terremoto de magnitude 6,6 foi sentido, nesta quinta-feira (1º), no centro do Chile, sem deixar vítimas ou causar danos materiais, de acordo com informes oficiais preliminares.

Segundo o Centro Sismológico Nacional (CSN) do Chile, o sismo teve 6,6 graus de magnitude, e seu epicentro foi registrado 43 quilômetros ao noroeste do balneário de Pichilemu (cerca de 200 km ao sul de Santiago), com uma profundidade de 11 km.

Já o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que a magnitude do terremoto foi de 6,8.

Um boletim do Escritório Nacional de Emergências (Onemi) informou que "não há registro de danos a pessoas, alterações nos serviços básicos, ou em infraestrutura, resultante deste sismo".

Ainda de acordo com o Onemi, "os organismos técnicos se encontram avaliando a situação regional".

O Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha chilena (Shoa) afirmou que as "características do sismo não reúnem as condições necessárias para gerar um tsunami na costa do Chile".

Em Santiago, a capital chilena, o terremoto gerou algumas cenas de pânico, sobretudo devido à grande duração do movimento.

O Chile é um dos países mais suscetíveis a abalos sísmicos do mundo.