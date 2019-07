Dezenas de pangolis são achados em um ônibus no Vietnã

Dezenas de pangolins (tamanduás escamosos) contrabandeados do Laos foram encontrados desidratados e enfraquecidos em um ônibus no centro do Vietnã nesta segunda-feira, informaram as organizações policiais e de defesa animal.

A descoberta ocorreu na segunda-feira, quando 30 pangolins foram encontrados em caixas em um ônibus que circulava na província de Ha Tinh.

O motorista do ônibus e sua esposa foram presos por suspeita de tráfico de animais do Laos.

Quatro dos animais já estavam mortos e os outros se encontravam em más condições, disse Truong Van Truong, da Save the Wildlife do Vietnã.

"A maioria estava desidratada e fraca porque foram mantidos em um lugar fechado por muito tempo", disse à AFP.

Esse pequeno animal, que vive na Ásia e na África, é um dos mais traficados do mundo e estima-se que um espécime seja capturado a cada cinco minutos, segundo dados do Fundo Mundial para a Natureza (World Wide Fund for Nature - WWF).

No Vietnã, a carne de pangolim é considerada um produto de luxo e suas escamas são usadas na medicina tradicional para tratar alergias e impotência.