Navios iranianos parados em Paranaguá vão zarpar no fim de semana

Os dois navios iranianos que estão parados no porto de Paranaguá, no Paraná, há várias semanas vão zarpar ainda este sábado, informaram funcionários portuários, depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) ordenou que a Petrobras fornecesse combustível às embarcações.

Os navios estão atracados desde o começo do mês passado, após a Petrobras se recursar a fornecer combustível, temendo violar as sanções americanas contra a República Islâmica.

O administrador do porto afirmou que o cargueiro "Termeh" zarpou por volta do meio-dia rumo a outro porto da costa brasileira, onde seria carregado com milho. Já o "Bavand", que foi carregado, partirá com destino ao Irã na noite deste sábado. A viagem deve levar uns 30 dias, acrescentou a fonte.

O abastecimento com combustível (1.300 toneladas para o "Bavand" e 600 toneladas para o "Termeh") começou nas primeiras horas de sábado, segundo um porta-voz da Eleva Química, empresa brasileira que contratou os navios.

A Petrobras também confirmou o abastecimento.

O Supremo ordenou que a Petrobras abastecesse os navios após o principal enviado do Irã ao Brasil afirmar à Bloomberg que Teerã poderia suspender as importações a partir do Brasil caso o problema não seja resolvido.

A Petrobras afirmou que tanto os navios, como a empresa iraniana proprietária deles, tinham sido sancionados pelos Estados Unidos, segundo a Sapid Shipping.

O Irã é um dos maiores importadores de produtos agrícolas brasileiros, sobretudo soja, carne e açúcar.

As tensões no Golfo aumentaram nos últimos meses, reacendidas após a saída de Washington do programa nuclear iraniano e a restauração de sanções contra Teerã.