Appa: Navios iranianos devem deixar Paranaguá neste fim de semana

Os dois navios de bandeira iraniana que aguardam abastecimento na área do Porto de Paranaguá (PR) devem zarpar neste fim de semana, segundo a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), em nota. Assim que abastecido, o cargueiro MV Bavand, que já está carregado com 48 mil toneladas de milho, seguirá para o Porto de Bandar Imam Khomeini (Irbik), no Irã. Já o MV Termeh, que está vazio, vai para o Porto de Imbituba (SC).



Conforme a Appa, o MV Bavand vai receber 1,3 mil toneladas de combustível (Petróleo MF380CST) e o Termeh, 600 toneladas. Apenas uma empresa realiza este serviço para a Petrobras, com duas barcaças capazes de carregar até 1,45 mil toneladas de combustível. "Reiteramos que nenhum dos dois navios iranianos movimentou carga nos portos paranaenses. As embarcações apenas fizeram parada técnica de apoio, para abastecimento, no Porto de Paranaguá", disse a autarquia.



Histórico



As duas embarcações estavam paradas no porto paranaense desde o início de junho porque a Petrobras, temendo punições do governo norte-americano, se recusava a abastecer as embarcações. No início de julho, o Tribunal de Justiça do Paraná determinou que a estatal abastecesse as embarcações, mas a Petrobras recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF), destacando que os navios se encontram sancionados na lista do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos. O abastecimento, por essa razão, implicaria risco de prejuízo comercial, financeiro e até diplomático, conforme argumentou a Transpetro à Suprema Corte.



Na última terça-feira, o Irã ameaçou cortar as importações do Brasil, se a Petrobras não reabastecesse os dois navios. Na noite desta quarta-feira, por fim, o presidente do STF, Dias Toffoli, determinou que a estatal abastecesse os cargueiros.