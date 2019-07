Secretário britânico fala em extremo desapontamento com Irã por navio apreendido

O secretário de Assuntos Externos do Reino Unido, Jeremy Hunt, afirmou ter conversado neste sábado com o ministro de Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, e expressado "extremo desapontamento" que Teerã tenha garantido anteriormente querer distensionar a situação que culminou com a apreensão de um navio petroleiro de bandeira britânica nesta sexta-feira, mas "tenha se comportado de maneira oposta".



Hunt pediu "ações e não palavras" para que os dois países cheguem a uma resolução. "A navegação britânica tem de ser e será protegida."



Mais cedo, o chefe da diplomacia do Reino Unido já havia escrito no Twitter que a reação britânica à apreensão da embarcação pelo Irã será "ponderada, mas robusta". "A ação de ontem no Golfo mostra sinais preocupantes de que o Irã pode estar escolhendo um perigoso caminho de comportamento ilegal e desestabilizador após a detenção legal de petróleo destinado à Síria em Gibraltar", comentou.