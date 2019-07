Em discurso, May afirma preocupação com a política e pede diálogo sobre Brexit

Em seu último grande discurso como primeira-ministra do Reino Unido, a conservadora Theresa May afirmou ontem que está "preocupada com o estado da política". A premiê instou a classe política a buscar uma decisão comum sobre o processo da saída do país da União Europeia, o Brexit.



O pedido foi feito dois dias após os candidatos à chefia do Partido Conservador e ao cargo de premiê, Boris Johnson e Jeremy Hunt, não terem descartado a possibilidade de uma saída sem acordo da UE. Ambos afirmaram que a polêmica cláusula para se evitar uma fronteira na Irlanda do Norte, uma das exigências da UE para aceitar uma saída negociada, está "morta". (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.