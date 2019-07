EUA bloqueia programa F-35 para Turquia após compra de mísseis russos

Os Estados Unidos confirmaram nesta quarta-feira que a Turquia não poderá mais se unir ao programa de caças americanos F-35 da Otan, depois que Ancara comprou o sistema de defesa aérea de mísseis russo S-400.

"Infelizmente, a decisão da Turquia de comprar o sistema de defesa aérea russo S-400 suprime a continuidade de sua participação no programa F-35", informou em comunicado a porta-voz da Casa Branca, Stephanie Grisham.

Grisham acrescentou que Washington "continuará cooperando amplamente com a Turquia, considerando as limitações impostas pela presença do sistema S-400" no país.

Ela detalhou que Washington tinha feito diversas ofertas de seu próprio sistema de defesa de mísseis Patriot à Turquia, mas Ancara optou por adquirir o russo - o que vai contra o compromisso da Otan de evitar a adoção de sistemas da Rússia.

"Isso terá um impacto prejudicial na interoperabilidade da Turquia com a Aliança", afirmou.

O ministério turco das Relações Exteriores reagiu qualificando a decisão de "injusta" e denunciou uma "medida unilateral que não respeita o espírito da Aliança e também não está baseado em razões legítimas...".

O anúncio de Washington foi feito cinco dias depois de a Turquia começar a receber o sistema de mísseis russo, ignorando os alertas dos EUA e de outros aliados da Otan.

A ação dos Estados Unidos bloqueará vários fabricantes turcos que produziam peças e componentes para o F-35, bem como os planos da Turquia de comprar cerca de 100 unidades dos modernos caças.

Na terça-feira, o presidente americano Donald Trump se negou a criticar a Turquia pela compra do S-400, alegando falsamente que a Turquia foi forçada de forma injusta a concretizar essa operação por Barack Obama.

"Tenho uma boa relação com o presidente (Recep Tayip) Erdogan", disse Trump à imprensa. "Estamos em uma situação muito difícil (...) na qual nos colocaram. (...) Isto posto, estamos trabalhando nisso, vamos ver o que acontece", declarou.