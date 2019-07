O Ministério das Relações Exteriores do Irã disse na terça-feira que a República Islâmica está ajudando "um petroleiro estrangeiro que sofreu um problema técnico" no Golfo, depois de receber uma mensagem de socorro.

"De acordo com as leis internacionais [...] as forças iranianas se aproximaram" do navio "e, com a ajuda de um rebocador, o levaram para as águas iranianas para realizar os reparos necessários", declarou o porta-voz do ministério, Abas Musavi, segundo a conta oficial do governo no Twitter.

Mais cedo, a organização TankerTrackers, especializada no seguimento de cargas de petróleo, havia informado que o petroleiro "Riah", com bandeira panamenha e que realiza trajetos de ida e volta no estreito de Ormuz para abastecer outros navios, havia entrado na águas iranianas no dia 14 de julho.

Segundo a TankerTrackers, o sinal do sistema de identificação automática do cargueiro foi interrompido naquele momento. A última posição conhecida de "Riah" foi no Estreito de Ormuz, em frente à ilha de Qeshm.

A tensão em torno do Estreito de Ormuz, onde quase um terço do petróleo do mundo é transportado pelo mar, aumentou nas últimas semanas por conta de uma série de situações, que incluem ataques de origem não identificada contra petroleiros, a destruição de um avião não-tripulado americano por parte do Irã, que afirma que sobrevoava seu espaço aéreo, o que Washington negou.