Governo e oposição da Venezuela retomam diálogo em Barbados

Em meio a fricções geradas após a prisão de dois integrantes da equipe de segurança do líder oposicionista Juan Guaidó, o governo e a oposição da Venezuela retomaram nesta segunda-feira negociações na ilha caribenha de Barbados, promovidas pela Noruega, a fim de abrir caminho para um diálogo que permita uma saída pacífica para a crise.



O ministro da Comunicação e delegado do governo, Jorge Rodríguez, anunciou a chegada a Barbados dos cinco representantes da missão governista. A delegação opositora informou no Twitter na noite de domingo o retorno a Barbados para continuar as negociações que foram reiniciadas em 8 de julho, após várias semanas de suspensão. Fonte: Associated Press.