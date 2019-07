Comunicado do Business Wire :Stats Perform

A STATS e a Perform concluíram hoje os requisitos regulatórios e de fechamento para se combinarem oficialmente, criando a empresa líder em inteligência artificial (IA) e dados, que operará sob o novo nome Stats Perform (www.statsperform.com). Aproveitando a mais avançada atividade de pesquisa e desenvolvimento em IA esportiva, a Stats Perform oferecerá dados mais profundos, mais robustos e percepções essenciais a um crescente portfólio de parceiros globais.

A Stats Perform proporciona a oferta mais completa de dados, pesquisa esportiva, conteúdo de notícias e vídeos, e insuperáveis soluções impulsionadas por IA a empresas de mídia e radiodifusão, empresas de tecnologia, marcas globais, centros de apostas esportivas, equipes, ligas e fornecedores de fantasy game. A Stats Perform fortalece narrativas por meio da geração de linguagem natural para radiodifusores e empresas de tecnologia que atuam na área esportiva, revela possibilidades ilimitadas de jogadores e projeções precisas para centros de apostas, e gera previsões para melhorar o desempenho de equipes e a avaliação de atletas. Com mais de 20 patentes de IA já emitidas ou requisitadas, a Stats Perform é a empresa mais inovadora do campo esportivo.

"A Stats Perform está posicionada para engajar bilhões de torcedores neste ano, e espero que isso se amplie ainda mais à medida que proporcionarmos tecnologias inovadoras ao mercado, expandindo nossa presença global", declarou Carl Mergele, CEO da Stats Perform. "Para verdadeiramente revolucionar o esporte, precisamos empregar o poder do imenso volume de dados esportivos com a incomparável tecnologia de IA. Esses dados esportivos e tecnologias sem precedentes criam possibilidades ilimitadas para nossos parceiros globais que atuam em engajamento de torcedores, apostas e desempenho de equipes."

Integram a extensa lista de clientes da Stats Perform quatro das cinco mais conhecidas empresas de transmissão esportiva do mundo, sete das 10 maiores empresas de tecnologia, todos os 10 principais centros de apostas e sete das 10 maiores franquias de futebol. A empresa coleta mais de 30 milhões de pontos de dados únicos e os distribui a mais de 1.800 clientes, que alcançam um universo superior a três bilhões de torcedores a cada ano. A Stats Perform emprega em tempo integral mais de 1.600 funcionários em 25 países e conta com a maior equipe de IA direcionada ao esporte, formada por mais de 40 cientistas de inteligência artificial que colaboram com mais de 100 engenheiros para a criação de soluções de IA. Essas inovações serão a base da estratégia futura da nova entidade e permitirá que detentores de direitos, ligas, empresas de mídia e parceiros de jogos tenham acesso ao máximo valor e desenvolvam as mais ricas experiências aos torcedores.

"Por meio da IA, podemos descobrir padrões ocultos no esporte. Isso nos permite compreender melhor as complexidades de um jogo e projetar esses padrões para prever resultados futuros", explicou Mergele. "A combinação das empresas sob a Stats Perform aumentará nossa capacidade de extrair novas perspectivas e contextos."

A Stats Perform se tornou a empresa de tecnologia esportiva líder de mercado nas áreas de mídia e tecnologia, apostas e desempenho de equipes ao revolucionar os mais ricos dados esportivos com inteligência artificial incomparável. A empresa incorpora e soluciona a natureza dinâmica do esporte com um software único de análise por IA, seja para meios digitais e radiodifusores com narrativas diferenciadas, empresas de tecnologia que promovem sua própria inovação com dados rápidos e confiáveis, centros de apostas em tempo real durante os jogos ou equipes. Para saber mais, acesse StatsPerform.com.

