Comunicado do Business Wire :GVK BIO

A GVK BIO tem o prazer de anunciar a nomeação do Dr. Robert (Bob) R. Ruffolo para o seu Conselho de Administração.

"Em nome da GVK BIO e do seu Conselho de Administração, tenho o prazer de dar as boas-vindas ao Dr. Robert Ruffolo em nosso Conselho", afirmou Davinder Singh Brar, presidente da GVK BIO. "Com uma carreira de mais de quatro décadas na indústria farmacêutica, Bob é um líder experiente com uma rara mistura de conhecimento científico, pensamento estratégico e perspicácia comercial."

"É uma grande satisfação passar a fazer parte do Conselho da GVK BIO", acrescentou o Dr. Bob Ruffolo. "Com uma equipe talentosa de cientistas, capacidades integradas e uma cultura de colocar o cliente em primeiro lugar, a GVK BIO está idealmente posicionada para se beneficiar da crescente tendência da indústria de estabelecer parcerias externas para impulsionar a Pesquisa e a Inovação. Estou ansioso para trabalhar com a equipe e estabelecer a empresa como uma parceira preferida no setor farmacêutico."

O Dr. Ruffolo atuou como presidente de P&D; e vice-presidente sênior da Wyeth Pharmaceuticals (agora, Pfizer) de 2002 a 2008. Antes da Wyeth, Bob foi vice-presidente sênior de P&D; da SmithKline Beecham Pharmaceuticals (agora GSK) por 17 anos. Bob desempenhou um papel significativo na descoberta e/ou desenvolvimento de vários produtos comercializados, como carvedilol, ropinerol, dobutamina, eprosartan e outros. Ele foi reconhecido com vários prêmios, inclusive o Discoverer's Award em 2008, por seu trabalho pioneiro na descoberta de carvedilol para o tratamento da insuficiência cardíaca congestiva. Bob atualmente atua como diretor da Sigilon Therapeutics, da Elucida Oncology, da Sapience Therapeutics e da Aridis Pharmaceuticals. Ele também é o presidente da Ruffolo Consulting LLC, cargo que ocupa desde 2008.

O Dr. Ruffolo é bacharel em Farmácia, e Ph.D. em Farmacologia, ambos pela Ohio State University.

Sobre a GVK BIO

A GVK BIO, uma organização de pesquisa e desenvolvimento por contrato que atua no setor farmacêutico global, está sediada em Hyderabad, na Índia, e possui cinco unidades em todo o mundo. Fundada em 2001, a GVK BIO atende grandes e pequenas empresas farmacêuticas em toda a cadeia de valor de P&D;, com foco em velocidade e qualidade, garantindo segurança e conformidade. A equipe de mais de 2200 cientistas da GVK BIO é apoiada por um modelo de negócios sem conflitos, instalações modernas, forte cultura centrada no cliente e foco em levar os produtos de seus clientes ao mercado com rapidez e economia.

