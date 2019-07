Comunicado do Business Wire :Luxembourg Ministry of the Economy

Liderado pelo Ministério da Economia, o Fit 4 Start é o programa nacional de referência de Luxemburgo dedicado a apoiar as startups de grande potencial, dando-lhes acesso a financiamento em estágio inicial e coaching personalizado. Até agora, o Fit 4 Start somente abordava as novas empresas de Luxemburgo e internacionais nos setores de TIC e HealthTech duas vezes por ano.

Administrado pela Luxinnovation, agência nacional de inovação de Luxemburgo, o programa está agora se abrindo ao espaço e, mais particularmente, ao setor downstream de aplicativos e serviços de valor agregado desenvolvidos a partir de dados espaciais combinados ou não com dados de outras fontes, sejam elas transportadas por via aérea, in situ ou através de redes sociais.

No final da próxima apresentação de candidaturas, serão selecionadas cinco startups do setor espacial, juntamente com 10 empresas ativas em TIC e cinco em tecnologias de saúde. As inscrições podem ser enviadas on-line até o meio-dia (horário local) de 16 de agosto de 2019. As startups selecionadas terão acesso a:

-- um programa de 16 semanas que inclui coaching e acompanhamento semanal por especialistas em Lean Startup (ou Startup Enxuta);

-- espaços de trabalho colaborativos dentro de uma incubadora em Luxemburgo;

-- a possibilidade de se beneficiar dos serviços de outros intervenientes que apoiam as startups em Luxemburgo;

-- uma subvenção de 50.000 euros.

O Ministério da Economia também está oferecendo uma subvenção adicional de 100.000 euros para as startups que concluam o programa com sucesso e arrecadem pelo menos 50.000 euros de capital privado.

As startups selecionadas do setor espacial também se beneficiarão do acesso Premium ao centro de dados da Agência Espacial de Luxemburgo, que é o ponto de entrada nacional para os produtos de dados dos satélites Copernicus Sentinel.

Publicado pelo Ministério da Economia de Luxemburgo

