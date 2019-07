Após críticas de Trump, Theresa May reitera apoio a embaixador nos EUA

O escritório da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, reiterou o total apoio dela ao embaixador britânico nos Estados Unidos, Kim Darroch, após o presidente americano, Donald Trump, dizer que não lidará mais com o diplomata após o vazamento de telegramas diplomáticos que classificaram o governo dos EUA como "inepto".



May ficou ao lado de Darroch em meio à polêmica sobre a divulgação dos documentos publicados no fim de semana. As opiniões do diplomata criaram um ambiente tenso entre os dois países. Autoridades britânicas disseram que estavam investigando o culpado por trás do vazamento. Downin Street disse que "Kim Darroch continua a ter total apoio" da premiê.



Em uma série de tuítes, Trump atacou May, dizendo que o processo de saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit) é uma "bagunça". Fonte: Associated Press.