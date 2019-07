Conservadores põem fim ao governo de Tsipras na Grécia

Os conservadores liderados por Kyriakos Mitsotakis obtiveram uma clara vitória neste domingo nas eleições legislativas na Grécia.

O atual primeiro-ministro Alexis Tsipras reconheceu sua derrota para Mitsotakis, de 51 anos e formado em Harvard, em um telefonema para felicitá-lo, segundo informou o gabinete do chefe de governo.

De acordo com os primeiros resultados parciais, com a apuração de 40% dos centros de votação, o partido Nova Democracia (ND) de Mitsotakis obtia quase 40% dos votos, em comparação a pouco mais de 31% do grupo do atual primeiro-ministro.

Caso o resultado se confirme, o Nova Democracia teria uma maioria de 158 legisladores sobre um total de 300 cadeiras. O partido Syriza de Tsipras ficaria com 86 das 144 que tem no parlamento atual.

O restante ficaria com os pequenos partidos, que precisam de pelo menos 3% dos votos para entrar no parlamento.

O jovem líder de esquerda radical Alexis Tsipras (44 anos) emergiu levando esperanças em pleno caos na Grécia devido à crise da dívida e às políticas de austeridade imposta por seus credores.

Entretanto, depois de ter se reeleito primeiro-ministro mais jovem da Grécia em 150 anos em setembro de 2015, os 10 milhões de gregos convocados às urnas optaram pela alternância.

O partido MeRA25 do ex-ministro das Finanças, Yanis Varoufakis, poderia obter nove legisladores. Outro dos nuevos partidos que entrarían en el parlamento sería el nacionalista Solución Griega.

Tsipras votou neste domingo pela manhã no bairro de Kypseli em Atenas, onde pediu aos jovens que "não deixem aos demais a crucial escolha de decidir suas vidas".

Mitsotakis votou pouco depois em Paristeri, onde manifestantes de esquerda lhe receberam com vaias, rapidamente silenciadas por seus partidários que se dirigiram a ele como o novo primeiro-ministro.

Após o duro fracasso nas eleições europeias e locais, entre final de maio e começo de junho, Tsipras, cujo mandato terminaria oficialmente em outubro, antecipou as eleições, na esperança de contornar a onda de descontentamento.

Acostumado a colocar sua maioria em jogo, Tsipras dessa vez perdeu a aposta.

Três anos depois de ter assumido o controle do partido conservador, Kyriakos Mitsotakis, considerado um reformista e próximo ao mundo dos negócios, prometeu "relançar a economia" e "deixar a crise para trás".

A eleição desse filho de um primeiro-ministro, descendente de uma grande dinastia política, significa um retorno da "familiocracia" no governo grego, uma tradição que Alexis Tsipras interrompeu ao chegar ao poder.