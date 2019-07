O primeiro-ministro esquerdista grego Alexis Tsipras reconheceu sua derrota nas eleições deste domingo para o conservador Kyriakos Mitsotakis, a quem chamou para felicitá-lo, informou o atual chefe de governo.

De acordo com os primeiros resultados parciais, de acordo com 40% dos centros de votação apurados, o partido de Mitsotakis tinha quase 40% dos votos, em relação aos pouco mais de 31% do partido do atual primeiro-ministro.