Milhares de pessoas protestam na Cidade do México contra López Obrador

Com cartazes que diziam "mentiroso, corrupto", milhares de pessoas foram às ruas da cidade do México neste domingo (30) para protestar contra o presidente de esquerda Andrés Manuel López Obrador, que na segunda-feira completa um ano de eleito com a promessa de acabar com a corrupção e a violência.

"Não queremos um comunismo aqui no México", disse à AFP María Publer, opositora de López Obrador, conhecido como AMLO por suas iniciais, que venceu com folga as presidenciais de 1º de julho passado.

"Fora AMLO!", repetiam vários cartazes com a foto do presidente, enquanto milhares de manifestantes marcharam na avenida da Reforma, no centro da cidade, com bandeiras do México.

López Obrador, que assumiu o cargo em 1º de dezembro, com a promessa de pôr fim a privilégios da "máfia do poder", impulsionar o crescimento econômico até os 4% ao ano e acabar com a corrupção e a violência, enfrenta vários indicadores negativos.

No primeiro trimestre do ano, a economia mexicana - a segunda da América Latina - encolheu 0,2%, enquanto a violência bateu novo recorde de 8.943 homicídios durante o mesmo período.

Também tem sido muito criticado pela criação de uma Guarda Nacional com comando militar para vigiar as ruas e a recente utilização destas tropas - por pressão de Washington - para conter os migrantes que tentam chegar aos Estados Unidos.