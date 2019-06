Milhares de pessoas marcham no México em prol da diversidade sexual

Com roubas exuberantes, carros e cartazes coloridos, milhares de pessoas foram às ruas da Cidade do México neste sábado (29) a favor da diversidade sexual e o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

A avenida da Reforma ficou lotada na marcha anual do Orgulho LGBTTTI (lésbicas, gays, transsexuais, transgênero, travestis e intersexuais). Em um ambiente festivo, a parada chegou até o Zócalo - a principal praça do país -, com mais de 70.000 presentes, segundo cifras do governo da capital.

"Este é o sexto ano que venho, um amigo me convidou e vi ali algo mágico e maravilhoso", disse à AFP Rafaela Figueroa, uma mulher transgênero que confeccionou durante quatro meses um elaborado vestido folclórico vermelho.

"É afetuoso, por isso vale a pena cada lantejoula que costuro porque vejo o prazer com que as pessoas me pedem uma foto, essa é a satisfação", afirmou, em meio a bandeiras nas cores do arco-íris.

O casamento homossexual é legal em metade dos 32 estados que formam o México, um país profundamente machista.

Naqueles distritos onde não foi aprovado, os casais devem interpor um juízo apelando a uma decisão da Suprema Corte emitida em junho de 2015, segundo a qual nenhum juiz civil pode negar a união de duas pessoas do mesmo sexo.

Em maio, a chancelaria mexicana anunciou que os cidadãos com companheiros do mesmo sexo poderão se casar em todos os consulados do México no mundo.

Em fevereiro de 2009, a Cidade do México foi a primeira jurisprudência da América Latina a aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Foram feitas reformas legais para que os casais homossexuais tenham acesso aos mesmos benefícios de seguridade social que os heterossexuais.

O ex-presidente Enrique Peña Nieto promoveu em 2016 uma lei para aprovar o casamento gay em todo o México, mas a norma foi rechaçada no Legislativo.