O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou no sábado o príncipe herdeiro saudita Mohamed Bin Salman, ao afirmar que ele está fazendo "um trabalho espetacular ", num encontro entre os dois na cúpula do G20 em Osaka.

"Faz um trabalho espetacular", disse Trump ao príncipe, a quem descreveu como "amigo".

Mohamed Bin Salman está sob pressão internacional pelo assassinato do jornalista saudita Kamal Khashoggi, que criticava o regime da Arábia Saudita.

Mas Trump ignorou as perguntas sobre o assassinato no início de uma reunião em Osaka, antes do encontro com Bin Salman.