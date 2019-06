Acordo Mercosul-UE trará enormes benefícios a trabalhadores e empresas, diz Macri

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, afirmou nesta sexta-feira que o acordo comercial fechado entre o Mercosul e a União Europeia é um "momento histórico", que "contribuirá com enormes benefícios aos trabalhadores e empresas argentinas". Em nota veiculada em sua conta no Facebook, Macri afirmou que a integração da Argentina ao mundo era uma de suas metas desde que assumiu, em 2015.



Candidato à reeleição neste ano, Macri criticou governos anteriores, dizendo que o país havia sofrido com "descumprimentos" e condutas cujas consequências, "algumas delas, chegam até nossos dias". Diante disso, ele diz que trabalhou pela integração, em busca de "laços inteligentes com os demais países".



Macri afirma ainda se sentir "muito feliz e orgulhoso" por ter promovido e perseguido o acordo com a UE desde o primeiro dia. Na nota, ele não entra em detalhes sobre o acordo, concentrando-se em celebrar a iniciativa e reivindicar seu papel para o sucesso da empreitada.