Trump propõe reunião com Kim na fronteira entre as duas Coreias

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado estar aberto a uma reunião com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, na zona desmilitarizada entre as duas Coreias, aproveitando sua viagem a Seul esta semana.

"Após várias reuniões muito importantes (...) deixarei o Japão rumo a Coreia do Sul (com o presidente Moon). Quando estiver lá, se o presidente Kim da Coreia do Norte vir isto, gostaria de me reunir com ele na fronteira para apertar a mão dele e dizer olá(?)!", indicou Trump no Twitter.

O presidente americano está no Japão, onde participa da cúpula do G20.