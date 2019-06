Wall Street fecha em alta

Wall Street fechou em alta nesta sexta-feira, atenta ao desenrolar do G20 no Japão, que tem uma reunião bilateral entre EUA e China prevista para este sábado.

O índice industrial Dow Jones avançou 0,28%, a 26.599,96 unidades. O tecnológico Nasdaq ganhou 0,48%, a 8.006,24. O S&P; 500 teve alta de 0,58%, a 2.941,76.

"O tom adotado pelo mercado nesta sexta-feira mostrou que ele antecipa uma cúpula frutífera" entre os presidentes dos dois países, Donald Trump e Xi Jinping, afirmou Quincy Krosby, da Prudential Financial.

Ações de empresas expostas às relações entre Pequim e Washington, como semicondutores e grupos industriais, tiveram alta nesta sexta.

No mercado da dívida, o rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos recuou a 2,004%, contra 2,014% no fechamento de quinta-feira.