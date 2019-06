Brasil comemora acordo 'histórico' entre UE e Mercosul

O Brasil comemorou nesta sexta-feira (28) o acordo histórico alcançado entre o Mercosul e a União Europeia (UE), e afirmou que os dois blocos fizeram "várias concessões" para criar "uma das maiores áreas de livre comércio do mundo".

"Houve varias concessões, em termos de volume ou de taxas de entrada", afirmou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em coletiva de imprensa em Bruxelas, onde o acordo foi alcançado.

As negociações, iniciadas em 1999, entraram na reta final na quarta-feira à noite, quando os ministros das Relações Exteriores da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai se reuniram com os comissários europeus de Comércio e Agricultura para destravar os pontos pendentes.

As cotas e tarifas de produtos sul-americanos, como carne bovina, aves, açúcar e etanol, bem como a abertura do mercado automotivo nos países do Mercosul, foram pontos cruciais para chegar a um consenso.

"Onde não ganhamos no volume, ganhamos nas tarifas (...) Houveram (SIC) ganhos dos dois lados, não existe acordo que um só ganha", acrescentou a ministra, sem dar mais detalhes.

O documento do pacto será divulgado "neste fim de semana", acrescentou a comitiva brasileira, liderada pelo chanceler Ernesto Araújo.

"Histórico! Nossa equipe, liderada pelo Embaixador Ernesto Araújo, acaba de fechar o Acordo Mercosul-UE, que vinha sendo negociado sem sucesso desde 1999. Esse será um dos acordos comerciais mais importantes de todos os tempos", afirmou o presidente Jair Bolsonaro no Twitter.

"Prometi que faria comércio com todo o mundo, sem viés ideológico. (...) Estou cumprindo mais essa promessa, que renderá frutos num futuro próximo. Vamos abrir nossa economia e mudar o Brasil pra melhor!", acrescentou o mandatário, que está em Osaka, Japão, para a cúpula do G20.

Em nota conjunta, os ministérios da Economia e das Relações Exteriores brasileiros afirmaram que "o acordo é um marco histórico no relacionamento entre o Mercosul e a União Europeia", e sua conclusão "ressalta o compromisso dos dois blocos com a abertura econômica e o fortalecimento das condições de competitividade".

O tratado "cobre temas tanto tarifários quanto de natureza regulatória, como serviços, compras governamentais, facilitação de comércio, barreiras técnicas, medidas sanitárias e fitossanitárias e propriedade intelectual", informa.

Os quatro países do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai), assim como os da UE (que serão 27 quando o Brexit for formalizado) "representam, juntos, cerca de 25% do PIB mundial e um mercado de 780 milhões de pessoas", ressalta o comunicado.