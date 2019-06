Comunicado do Business Wire :OAG

OAG, líder mundial em fornecimento de dados e informações sobre viagens, divulgou seu relatório anual, Classificações de Desempenho em Pontualidade (On-time Performance - OTP), que credencia as principais companhias aéreas e aeroportos em todo o mundo quanto ao desempenho superior em pontualidade.

O Brasil abriga 31 aeroportos credenciados, incluindo cinco dos seis aeroportos mais pontuais da região: São Luiz (SLZ), Teresina (THE), Aracaju (AJU), Campo Grande (CGR) e Cuiabá (CGB). Ambos os aeroportos de São Paulo, Viracopos-Campinas (VCP) e Congonhas (CGH), conquistaram quatro estrelas.

A Copa Airlines e o Aeroporto Internacional de Tocumen (PTY) no Panamá lideram a região em OTP, cada um com classificação 5 estrelas da OAG. A LATAM Airlines Group, a Aeroméxico e a Azul Airlines receberam quatro estrelas. A GOL Linhas Aéreas S.A. ganhou uma classificação 3 estrelas e a Avianca duas estrelas.

Outros destaques no credenciamento deste ano incluem Santiago (CL), com seu desempenho 4 estrelas, e Lima (PE), que ganhou uma classificação 3 estrelas.

"Diante dos desafios de capacidade em curso no Brasil, Bogotá e Lima, o desempenho geral da pontualidade da região é bastante impressionante e prova que o mercado latino-americano pode prosperar, apesar das inevitáveis pressões operacionais", disse John Grant, analista sênior da OAG. "Dois casos de sucesso incluem o Peru, que aumentou o número de voos do país em 11% entre 2017 e 2018, e a Colômbia, que cresceu sua frequência em mais de 8% nos últimos dois anos."

A OTP Star Ratings avalia o desempenho em pontualidade ao longo de um período de 12 meses, com término este ano em maio de 2019. Para alcançar uma classificação da OTP, as linhas aéreas e aeroportos do mundo devem atender a dois critérios simples: todas as companhias aéreas e aeroportos devem ter no mínimo 1.500 operações por mês e o OAG deve receber informações do status de voo para não menos de 80% dos voos programados dentro do período de 12 meses. As 10 principais companhias aéreas e aeroportos recebem percentualmente cinco estrelas e os de pior desempenho, uma estrela.

Veja a lista completa das linhas aéreas e aeroportos premiados.

Sobre a OAG

A OAG é líder mundial em fornecimento de dados sobre viagens, que tem impulsionado o crescimento e a inovação do ecossistema de viagens aéreas desde 1929.

Todos os dias, oferecemos suporte a milhões de viagens em todo o mundo, permitindo uma experiência de viagem mais simples, fácil e agradável. Com a maior rede mundial de programações e dados de status bem como ferramentas de análise de ponta, permitimos que nossos clientes tomem decisões mais inteligentes, se adaptem melhor às mudanças e criem experiências excepcionais para os clientes.

Fazemos parceria com algumas das maiores marcas globais, aeroportos, companhias aéreas, operadoras de viagens e startups de rápido crescimento para conceber os melhores serviços disponíveis hoje e as melhores inovações do amanhã.

Com sede no Reino Unido, a OAG tem operações globais nos EUA, Cingapura, Japão, Lituânia e China.

Para mais informação, acesse: www.oag.com e siga-nos no Twitter @OAG Aviation.

