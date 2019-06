Merkel diz que conflitos globais não devem ser resolvidos integralmente no G20

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, subestimou as sugestões de que a reunião de cúpula do G20, que ocorre nesta semana no Japão, poderia ter um papel importante na resolução de conflitos, como o impasse entre o Irã e os Estados Unidos.



Em resposta a perguntas de parlamentares nesta quarta-feira, Merkel disse que as reuniões do G20 oferecem a oportunidade de manter conversas paralelas que podem ajudar a resolver questões de política de segurança, mas ressaltou que os países não devem "sobrecarregar" o formato. A chanceler alemã disse que seu foco permanece nas questões econômicas após a crise financeira de uma década atrás.



"Eu não tenho ilusões sobre a influência do G20 em relação a questões de política externa que não podem ser resolvidas no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU)", disse Merkel. Fonte: Associated Press.